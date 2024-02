Nach dem Kappessonntagszug in Neuss Zugbesucher diskutieren bei Facebook über Kamelle-Rangeleien

Rund 2100 Aktive zogen am Sonntag durch Neuss und wurden von der kostümierten Menge bejubelt – der Kappessonntagszug gilt als der Höhepunkt der Karnevalssession in Neuss. Doch in diesem Jahr entfachte sich nach dem Zug in der Facebook-Gruppe „Neusser helfen Neusser!!!“ eine hitzige Diskussion rund um das Thema „Kamelle“ sammeln. Der Anlass: Das Verhalten der Jecken bei der Kamellejagd. „Ich habe noch nie so ein egoistisches Karneval den Kindern gegenüber erlebt wie dieses Jahr. Es ist einfach nur traurig, wie sich die Erwachsenen in den Vordergrund drängen“, postete ein anonymer Nutzer am Sonntag.