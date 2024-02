Kappessonntagszug in Neuss Polizei verbietet Kamelle-Wurf in Kurven

Neuss · Wer am Sonntag auf Kamelle-Jagd ist, sollte sich besser nicht in Kurven-Bereichen platzieren. Dort hat die Polizei nämlich das Werfen von Süßigkeiten und Co. untersagt. Was ist die Begründung?

09.02.2024 , 14:58 Uhr

Für Kamelle-Jäger ist beim Kappessonntagszug in Neuss in diesem Jahr eine besondere Positionierung gefragt. Foto: Frank Kirschstein