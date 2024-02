Kampagne „together with respect“ in Neuss Trillerpfeifen gegen Grapscher im Karneval

Fröhlich, laut und bunt – so ausgelassen sollten Männer und Frauen Karneval feiern. Aber sie können und sollen auch gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen eintreten. Und wenn sich eine Frau bedrängt, vielleicht sogar bedroht fühlt, muss sie damit nach Überzeugung von Janne Gronen und ihrem Team der Frauenberatungsstelle am Markt nicht alleine bleiben.