Tipps für Anfahrt, Familien und Kamellejäger Die letzten Infos zum Kappessonntagszug in Neuss

Für die Sicherheit der erwarteten rund 100.000 Besucher bieten die Hilfsdienste – Johanniter, Malteser und DRK – ein Großaufgebot an Helfern auf. Acht Erstversorgungstrupps sind am Zugweg unterwegs und an Benno-Nußbaum-Platz, Hermannsplatz und am Glockhammer werden mobile Unfallhilfsstellen eingerichtet. Koordiniert wird ihr Dienst von der Leitstelle am Freithof, wo auch eine Sammelstelle für Kinder eingerichtet wird, die im Trubel von ihren Angehörigen getrennt worden sind. Die Sammelstelle ist unter 0151 42117099 erreichbar.