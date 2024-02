Karneval in Neuss So wird das Wetter an Kappessonntag

Neuss · Der Deutsche Wetterdienst warnt in weiten Teilen NRWs vor Dauerregen und Orkan-Böen – ausgerechnet an Karneval. Auch in Neuss sind regenfeste Kostüme am Sonntag angesagt. Welche Tipps der Präsident des Karnevalsausschusses hat.

08.02.2024 , 18:54 Uhr

Der Dauerregen an Altweiber machte den Neusser Karnevalisten nichts aus. Auf ein ähnliches Wetter müssen sie sich aber auch am Sonntag einstellen. Foto: Julia Stratmann

Mit Sorgen blicken die Karnevalisten vielerorts auf die Wetterlage. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat diese Woche eine Unwetterwarnung für weite Teile von Nordrhein-Westfalen herausgegeben. In 15 Gebieten wurde die Alarmstufe Rot ausgesprochen. Die gute Nachricht: Neuss soll von derart heftigen Unwettern verschont bleiben, laut dem DWD ist mit einer nachträglichen Unwetterwarnung für die Quirinusstadt nicht zu rechnen, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Dennoch sollten die Karnevalisten am Wochenende lieber auf wetterfeste Kostüme setzen. Dem DWD zufolge soll es am Sonntag stark bewölkt sein, zeitweise ist auch mit Regen zu rechnen, der nachmittags in einzelne Schauer übergeht. Gerade zur Mittagszeit um 13.11 Uhr, wenn sich der Kappessonntagszug in Bewegung setzt, sorgt der anhaltende Tiefdruckeinfluss für unbeständiges Wetter. „Leider sind die Modelle für die Mittagszeit beziehungsweise den frühen Nachmittag noch nicht eindeutig“, so die Sprecherin. Große Mengen Regen werden es laut DWD demnach nicht sein, aber eine mittlere Regenwahrscheinlichkeit ist vorhanden. Die Jecken haben die Macht in Neuss übernommen Altweiber mit tollen Kostümen und in bester Stimmung Die Jecken haben die Macht in Neuss übernommen Karneval 2024 im Rhein-Kreis Neuss – alle Termine und Events im Überblick Umzüge, Sitzungen, Veranstaltungen und Partys Karneval 2024 im Rhein-Kreis Neuss – alle Termine und Events im Überblick Darüber hinaus sei mit schwachem bis mäßigem Wind aus südlichen Richtungen zu rechnen – eine Nachricht, die mit Blick auf die windanfälligen Karnevalswagen für Aufatmen sorgen sollte. „Der Wind wird in den nächsten Tagen allgemein schwach bis mäßig, sodass in diesem Jahr der Wind keine Probleme machen wird“, erklärt die Sprecherin. Nichtsdestotrotz sollten sich die Karnevalisten warm genug kleiden. Die Höchsttemperatur liegt am Sonntag um die elf Grad. Andreas Picker, Präsident des Karnevalsausschusses, empfiehlt den „Zwiebellook“: mehrere Kleidungsschichten übereinander. Die letzten Infos zum Kappessonntagszug in Neuss Tipps für Anfahrt, Familien und Kamellejäger Die letzten Infos zum Kappessonntagszug in Neuss Auf den Regenschirm sollten die Neusser dem Präsidenten zufolge aber besser verzichten, der sei im Gedränge ungeeignet. „Stattdessen würde ich lieber einen Regenmantel oder Poncho anziehen“, sagt Picker. Außerdem wichtig: regenfestes Schuhwerk, damit die Füße im Straßenkarneval warm und trocken bleiben.

(jus)