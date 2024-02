Kappessonntagszug in Neuss 2024 Jecke Party XXL trotz „Kurvendiskussion“

Neuss · Mit rund 2100 Aktiven ist der Kappeszug am Sonntag durch Neuss gezogen, von zigtausenden Menschen am Straßenrand bejubelt. Im Vorfeld hatte es jedoch reichlich Trubel rund um ein „Wurfverbot in Kurven“ gegeben. Wir zeigen den Zug in mehr als 150 Bildern.

13.02.2024 , 17:56 Uhr

159 Bilder So schön ist der Kappessonntagszug in Neuss 2024 159 Bilder Foto: Andreas Woitschützke