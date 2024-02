Stadtwerke Neuss - Busse, Bäder, Eissporthalle, Sauna So fahren die Busse in Neuss an den Karnevalstagen

In Neuss-Grefrath findet am Kappessonntag von 13 bis 16 Uhr ein Karnevalsumzug statt, in Neuss-Holzheim am Rosenmontag von 9 bis 15 Uhr. In beiden Stadtteilen kann es aus diesem Grund zu Verspätungen im ÖPNV kommen. Umleitungsstrecken werden eingerichtet. Telefonische Fahrplanauskünfte erhalten die ÖPNV-Fahrgäste der Stadtwerke unter der Rufnummer 0800-6504030* (kostenlos aus allen deutschen Netzen).