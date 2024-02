Fotos vom Karneval So schön ist der Kappessonntagszug in Neuss 2024

So jeck, so schön, so bunt, so fröhlich – beim Umzug am Kappessonntag in Neuss feiern die Narren 2024 ausgelassen und oft auch ganz familiär. Sehen Sie hier viele Bilder vom bunten Treiben beim Höhepunkt des Karnevals in der Neusser Innenstadt. Wir zeigen Ihnen den Zug und seine Zuschauer in einer Foto-Strecke XXL, die immer wieder aktualisiert wird.