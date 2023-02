Zugweg, Sperrungen und Buslinien Was Anwohner und Besucher zum Neusser Kappessonntagszug wissen müssen

Kappessonntagszug Der Zugweg ist der gleiche wie auch in den Jahren zuvor. Aufstellung ist an der Oberstraße, Beginn um 13.11 Uhr am Kreishaus. Abgebogen nach rechts, geht es von dort aus weiter auf die Breite Straße. Über die Drususallee zieht der Zug dann in die Büttgerstraße, am Hermannsplatz dann in die Kapitelstraße. Final geht es auf dem Hauptstraßenzug dann über die Krefelder Straße zurück zur Stadthalle – das Ende ist auf 16 Uhr datiert.