Tipps für Anfahrt, Familien und Kamellejäger So schön wird der Neusser Kappessonntagszug

Für Zuschauer gibt es also genügend Großwagen zu bestaunen. Auch sei für ausreichend Kamelle gesorgt, versichert Andreas Picker. Eine Stelle, an der die meisten Süßwaren verteilt werden, gebe es allerdings nicht. Jedoch stehen in der Regel gerade am Anfang des Zugs – rund um das Rheinische Landestheater und an der Drususallee – viele Eltern mit ihren Kindern und versuchen dort natürlich, auch viel Kamelle abzustauben, sagt das Prinzenpaar, bestehend aus Prinz Mark I. und Novesia Nicole I. Könnecke. Auch wenn es keine expliziten Kinderveranstaltungen gibt, so ist Andreas Picker der Überzeugung, dass der Neusser Kappessonntagszug ein „Umzug für die ganze Familie“ ist. So findet beispielsweise auch in diesem Jahr wieder die Karnevalskirmes von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 20 Uhr auf dem Markt statt.