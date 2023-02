Karneval 2023 in Neuss Der Fahrplan für den Straßenkarneval

Komm, hol das Lasso raus: Mit dem „Einfangen“ des Bürgermeisters auf dem Rathausbalkon beginnen am Donnerstag (16.) um 11 Uhr das jecke Treiben am Altweibertag und der Straßenkarneval. Höhepunkt wird der Kappessonntagszug am 19. Februar sein, der für Prinz Mark I. und seine Novesia Nicole I. (Könnecke) auch ein Schlusspunkt sein wird. 964 Tage sind seit ihrer Proklamation vergangen. „Wir hätten am Tag unserer Wahl nie geahnt, wie lange wir auf all dies warten müssen“, sagt der Prinz.