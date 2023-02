Altweiber in Neuss „Ab jetzt bin ich nur noch Bürger – ohne -meister“

Ganz brav lässt er sich festnehmen und aus dem Rathaus führen, der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer. Nur ein kurzer Anflug von Rebellion kommt auf, als Novesia Nicole I. ihm den Schlüssel zum Rathaus abnimmt, dann gibt er sich ganz dem jecken Treiben geschlagen. „Bis Montag“, ruft er noch auf dem Treppenabsatz, dann ist er weg. An Weiberfastnacht, dem Auftakttag der Karnevalsfeierlichkeiten im Februar, wird auch in Neuss traditionell das Rathaus gestürmt und die Stadt symbolisch an die Novesia, stellvertretend für alle Frauen, übergeben. Denn dann haben die Frauen in Neuss das Sagen. Und so fragt die Novesia Nicole I. auf der Bühne: „Mädels, wollt ihr den Prinzen sprechen hören?“ Ein lautes „Nein!“ hallt ihr entgegen.