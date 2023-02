Karneval in Neuss Rosenmontag lässt Holzheim aufblühen

An der Hauptstraße ist man schon etwas nervös. Ein kleiner Pinguin wartet ganz ungeduldig mit seinem Beutel am Straßenrand, während ein paar Fußstapfen nebenan drei weitere Kleintiere bereits ihren eigenen Zug – beziehungsweise ihre eigene Polonaise – gebildet haben. Die Gassen füllen sich und immer mehr Jecken tummeln sich an den Straßenrändern, überbrücken ihre Wartezeit mit Kaltgetränken oder einer Rostbratwurst von einem der Stände an der Hauptstraße, schunkeln zu Liedern wie „Wir sagen Dankeschön“ von den Flippers oder zu „Tote Enten“ von Tim Toupet. Nicht lange mehr und man hört die ersten Jecken „Helau!“ rufen, sieht Kamelle von dem Großwagen fliegen: D’r Zuch kütt in Holzheim!