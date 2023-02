Auf einem Wagen im Kappessonntagszug in Neuss - ein Selbstversuch „Kamelle, Kamelle!“

Eine Stunde vor dem Start des Kappeszuges bin ich am „Arbeitsplatz“: Volksbankvorstand Klaus Reh und sein Pressechef Christian Feldbinder nehmen mich mit auf ihrem Wagen. Der stammt aus der Werkstatt des Düsseldorfer Wagenbauers Jacques Tilly, beauftragt zum 140-jährigen Bestehen der Volksbank Düsseldorf Neuss, dann aber wegen Corona eingemottet. Jetzt aber Premiere in Neuss, am Rosenmontag dann ein zweiter Einsatz in der Landeshauptstadt. Das Wagenmotto ist aktuell geblieben: „Vielfalt ist unsere Heimat“ – vorn am Bug des Narrenschiffs kuscheln demonstrativ der Düsseldorfer Schlossturm und St. Quirin aus Neuss.