Kappessonntagszug 2023 in Neuss Nüsser fiere endlich wieder!

Für Dienel und seine Mannschaft hatte der Tag früh begonnen, denn alle 35 Wagen mussten am Morgen aus der Wagenbauhalle in Büttgen rangiert und – in Kollonnen zu zehn Gespannen – mit Polizeibegleitung zum Tüv-Gelände überführt werden. Erst dort wurden sie in die richtige Reihenfolge gebracht und fuhren so zum Ablaufpunkt am Kreishaus, wo die rund 2800 Teilnehmer ihre Plätze im Zug einnahmen. Ein letzter leichter Schauer, dann konnte um 13.15 Uhr der Kappeszug starten.