Fotos So schön war der Kappessonntagszug in Neuss 2023

So schön, so bunt, so fröhlich – beim Umzug am Kappessonntag in Neuss feierten die Jecken 2023 ausgelassen und oft auch ganz familiär. Sehen Sie hier noch einmal die Bilder vom närrischen Treiben in der Neusser Innenstadt. Für 2024 stehen die Karnevalisten bereits in den Startlöchern: Am 11. Februar, 13.11 Uhr, geht es. Start ist am Kreishaus/Rheinischen Landestheater.