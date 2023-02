ÖPNV und Stadtwerke So fahren die Busse in Neuss an den Karnevalstagen

Das Stadtbad in der Innenstadt ist an Altweiber bis 14 Uhr geöffnet, Kappessonntag und Rosenmontag bleibt es ebenfalls geschlossen. Die Eissporthalle ist an Altweiber von 11 bis 13.45 Uhr geöffnet. Kappessonntag und Rosenmontag bleibt die Eissporthalle geschlossen. Die Saunaanlage „Wellneuss“ ist an allen Tagen regulär geöffnet. Das Kunden-Center Energie & Wasser auf der Moselstraße schließt an Altweiber bereits um 12 Uhr, das Kunden-Center Nahverkehr auf der Krefelder Straße schließt 12.30 Uhr. Am Rosenmontag bleiben beide Einrichtungen geschlossen.