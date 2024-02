Karneval in Neuss: Bäckereien im Test Die Berliner der Neusser Innenstadt

Ein beliebtes Teilchen sind sie zwar ganzjährig, in der Karnevalssaison sind sie allerdings allgegenwärtig: Berliner. Auch in Neuss ist das Gebäck in all seinen Formen und Farben vertreten. Die klassische Variante mit Puderzucker und Beeren-Marmelade ist jedoch keinesfalls zu verachten. Während in der Corona-Zeit vielerorts Sonderversionen mit Impfstoffspritzen aus Zucker kursierten oder, wie in der Bäckerei Puppe, der Elf-Stück-Eimer durch eine Zwei-Berliner-Box mit Pappnase und Konfetti für zuhause ersetzt wurde, sieht das karnevalstypische Gebäck in diesem Jahr meist wieder aus wie gewohnt. Weniger vielfältig ist das Berliner-, Krapfen oder auch Pfannkuchen-Sortiment dadurch keineswegs. Fünf Berliner aus Innenstadt-Bäckereien im Test.