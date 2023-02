Rosenmontags-Shopping in Neuss Geschäfte öffnen unterschiedlich

Für das Modehaus Heinemann, das ab 13 Uhr öffnete, galt dies allerdings nicht. „Wir sind zufrieden, alle Mitarbeiter sind derzeit in der Beratung“, hielt Abteilungsleiterin Tanja Kronenthal am frühen Nachmittag fest. Die erhöhte Frequenz lag wohl auch an der besonderen Rabatt-Aktion, die Heinemann im Zuge des Rosenmontags-Shopping anbot. „Dafür wurden unsere Stammkunden extra angeschrieben“, so Kronenthal. Kleiner Wermutstropfen seien allerdings die bereits erwähnten Eigen-Interpretationen der einzelnen Händler in Bezug auf die Öffnungszeiten. „Es wäre schon, wenn sie einheitlich wären und alle an einem Strang ziehen würden“, so die Abteilungsleiterin.