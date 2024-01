Karneval in Neuss So bereiten sich die Garden auf die Hochsaison vor

„Und nochmal“, ruft Cornelia Breuer. Die Tänzerinnen stehen in Zweierreihen nebeneinander und warten auf das Kommando der Trainerin. „Fünf, sechs, sieben, acht.“ Ein lautes Klatschen schallt durch die Turnhalle der Joseph-Beuys-Schule, bevor bei „neun“ alle gleichzeitig in den Standspagat springen. Nahezu mühelos balancieren die Funken auf einem Bein, während sie das andere gestreckt in die Luft halten. Wieder und wieder werden die Übungen wiederholt, das Aufwärmen ist beim Training der Novesia-Garde das A und O. Denn Gardetanz sei mehr als einfach nur „Beinchen heben“, wie Breuer betont. Der Sport erfordere Kraft, Kondition und Ausdauer – was in den Wochen vor der karnevalistischen Hochsaison nochmals fokussiert wird. Doch wie bereiten sich die Garden des Neusser Prinzenpaars auf die anstehenden Auftritte vor?