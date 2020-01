Neujahrsempfang in Neuss : Karnevalisten starten ins neue Jahr

Neuss Auf die bunten Uniformfarben anspielend, dokumentiert der Neusser Karnevalsausschuss (KA) mit seiner Devise „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“, dass die vielfältigen Aktivitäten der angeschlossenen Gesellschaften eine Gemeinsamkeit haben: Freude zu bereiten. In diesem Sinne hatte das Präsidium um den Präsidenten Jakob Beyen am Samstag zum Neujahrsempfang ins Marienhaus eingeladen.

Dieser Schwung wird einige Mitglieder nun besonders beflügeln. Denn der Karnevalsausschuss ehrt bei seinem ersten Treffen im neuen Jahr Karnevalisten, die sich mit besonderem Engagement in das Winterbrauchtum einbringen, mit seiner Verdienstplakette. So dürfen sich Maximilian Platzek, Mandy Gilles, Marco Roeb, Mark Könneke, Markus Hansen, Axel Krumscheid und Anton Weber über die Bronze-Auszeichnung freuen. Iris Gummersbach, Stefanie Hermes, Karl-Heinz Jasper und Martina Linden erhielten den KA-Orden. Der Karnevalsausschuss hat auch eine höchste Auszeichnung zu vergeben: die Verdienstplakette in Gold. Sie wurde in diesem Jahr einem Mitglied verliehen, das bereits die Uniform voller Auszeichnungen trägt: Karl-Heinz („Kalli“) Geißler von der Edelreserve Rot-Gold. Zweifacher Prinz, Mitbegründer zahlreicher karnevalistischer Einrichtungen und vor allem Wagenbauer. In seiner Laudatio, die Andreas Radowski in bestem Nüsser Platt hielt, kennzeichnete er Geißler als einen Mann, der den Karneval prägt und mit seinen kreativen Ideen seit 1979 alljährlich für seine Edelreserve und auch für andere Gesellschaften Meisterstücke an Wagenmotiven am Kappessonntag auf die Straßen bringt. „Er ist auch einer, der Verantwortung übernimmt. Im Präsidium, als stellvertretender Zugleiter strenger Chef in der Wagenbauhalle und nicht zuletzt auch seit 34 Jahren als erster Vorsitzender der Edelreserve.“ Er wolle auch etwas zurückgeben, so Geißler in seinen Dankesworten. Und regte an, dem Prinzen ein neues Zepter zu schenken: „Wenn wir zusammenlegen – ich, der Prinz selbst und KA-Präsident Beyen –, dürfte es für ein schönes Stück reichen.“