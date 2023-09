Künstlerpräsentation in Neuss Kappesköpp feiern Karneval am Nationalfeiertag

Neuss · In den Reihen der Kappesköpp Neuss finden sich Sänger, Büttenredner, Tänzer und viele weitere Künstler. Ihr Können stellen sie traditionsgemäß am Tag der Deutschen Einheit unter Beweis. Was dieses Jahr geplant ist.

29.09.2023, 04:50 Uhr

Die Karnevals-Gesellschaft „Bergheimer Torwache“ eröffnete 2022 mit ihrer Tanzgruppe die Veranstaltung. Foto: Wolfgang Walter

Singen, Schunkeln und Lachen – die Kappesköpp feiern Karneval und das schon im Oktober. Der Stammtisch der Mundart- und Karnevalskünstler in Stadt und Rhein-Kreis Neuss laden traditionsgemäß für den 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, zur Künstlerpräsentation in das Thomas-Morus-Haus. „Insgesamt dürfen die Kappesköpp vier neue Mitglieder begrüßen, die ihr Debüt bei der diesjährigen Kappesköpp-Künstlerpräsentation geben. Das sollte doch die Neugier unserer Gäste wecken“, sagt Baas Marc Siebert, der nach einer gut besuchten Veranstaltung im vergangenen Jahr wieder mit vielen Besuchern rechnet. Siebert freue sich, gleich vier Neuzugänge präsentieren zu können. Neben dem Kneipenkarneval ist die Künstlerpräsentation einer der wichtigsten Termine im Kalender der Kappesköpp. Dabei bekommt jedes Mitglied die Chance, sein Programm beziehungsweise seine Darbietung den anwesenden Gästen vorzustellen. Darunter: Literaten, Vorstände und Mitglieder der ansässigen Karnevalsvereine. Zuletzt brachte unter anderem Büttenredner Hermann „Scotty“ Rheindorf aus Rheinbach die Gäste zum Lachen. Auch Andreas Dams, ehemaliger Krefelder Karnevalsprinz, hatte seine Gitarre mitgebracht und bekannte Songs mit neuen, aktuellen Texten versehen. Bei der diesjährigen Künstlerpräsentation sind erstmalig Redner Andreas Wolf als Ne Schötzejung, die Sängerinnen Katharina Köppen und Et leev Alex (Alexandra Seebald) dabei, welche beide in Köln und Umland hohe Bekanntheit genießen. Außerdem wird mit der KG Rote Husaren aus Manheim (Kerpener Stadtteil) eine neue Tanzgarde präsentiert. Darüber hinaus werden viele langjährige Mitglieder das Programm füllen. Unter anderem der Entertainer Dirk Elfgen, auch bekannt durch die ARD-Doku-Serie „Verrückt nach Meer“. Einlass erfolgt ab 13 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei Geschäftsführer Jürgen Schmitz kann eine Platzreservierung unter geschaeftsfuehrer@kappeskoepp.de aufgegeben werden.

(jus)