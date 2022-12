Karneval in Neuss Jetzt für den Kappessonntagszug anmelden

Wenn Zugleiter Ralf Dienel an den Umzug denkt, ist er bereits voller Vorfreude. Er und sein Team stecken mitten in den Vorbereitungen. „Wir haben alle Gruppen, die in den vergangenen Jahren dabei waren, angeschrieben und auf den nun endlich wieder stattfindenden Kappessonntagszug als Höhepunkt des Neusser Straßenkarnevals hingewiesen und die Anmeldeunterlagen für die Teilnahme versandt“, teilt Dienel mit.