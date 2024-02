Berliner, Mutzen und Marzipan-Clowns in Neuss Auf der Suche nach jecken Geschmäckern

Beschwipste Berliner, Mutzengebäck oder kleine bunte Marzipanclowns gehören für viele zum Karneval einfach dazu. Viele Neusser Bäckereien, Cafés und Confiserien fangen erst in der kommenden Woche an, ihr Sortiment auf jeck umzustellen. An manchen Orten gibt es jedoch schon karnevalistisches Gebäck und Süßes für die fünfte Jahreszeit.