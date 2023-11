Karnevalssession 2023/2024 Für diese Zwecke will die Neusser Novesia sammeln

Der erste soziale Zweck ist der Bundesverband Burnout und Depression (BBUD) mit Hauptsitz in Neuss. „Das Thema mentale Gesundheit wird zwar mehr und mehr in unserer Gesellschaft angesprochen, aber diese Krankheit wird unserer Meinung nach noch nicht ausreichend akzeptiert und verstanden“, so Tinnefeld. Der BBUD gilt als Ansprechpartner, an den man sich auch anonym wenden könne. Diese niederschwellige Anlaufstelle bietet viele Möglichkeiten der Unterstützung, wie Selbsthilfegruppen in sogenannten ABC-Cafés (Anderes-Burnout-Café), an.