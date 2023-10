Sebastian I. und Novesia Kira I. Prinzengelöbnis: Das Neusser Prinzenpaar stellt sich vor

Sabine Roeb als Vizepräsidentin konnte im Stephanie-Thywissen-Dorsemagen-Saal (vormals alter Ratssaal) neben nahezu vollständig versammeltem Präsidium, Vorstand und Beirat des Karnevalsausschusses der Stadt Neuss auch das Prinzenpaar der Stadt Mönchengladbach, Jost und Elke Fünfstück, sowie den Prinzen der Stadt Kaarst, Raphael Leßmann, herzlich willkommen heißen. Als Hausherr betonte Bürgermeister Reiner Breuer, dass „die Stadt zuverlässig an der Seite der Karnevalisten steht“. Er wagte einen Ausblick auf die kommende Saison unter dem Motto „Nüss is bunt. Fastelovend jeht et rund.“ mit dem Hoppeditzerwachen am 11. November und sagte an das Prinzenpaar gewandt: „Ihr werdet diese Zeit niemals vergessen.“ Der Präsident Andreas Picker vermutete, dass der Saal ausgerechnet für dieses Event renoviert worden sei.