Karneval 2024 in Neuss Was man zum Sessionsfinale wissen muss

50 Termine hat das Prinzenpaar im Januar absolviert, mindestens 80 werden es noch sein, bevor Prinz Sebastian I. und Novesia Kira I. am Kappessonntag (11. Februar) mit dem Karnevalsumzug ihr persönliches Highlight der Session erleben. Rund 2000 Aktive werden ab Punkt 13.11 Uhr am Prinzenwagen vorbei und vom Kreishaus Richtung Innenstadt ziehen – gefeiert von etwa 100.000 Jecken am Straßenrand. Mit denen rechnet Andreas Picker als Präsident des Karnevalsausschuss Neuss (KA) ganz fest. Der Karneval nimmt Fahrt Richtung Sessionsfinale auf.