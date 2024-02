Karneval 2024 in Neuss Was man zum Sessionsfinale wissen muss

Bis der Umzug in Neuss startet, zeigen sich die Karnevalisten aber noch an vielen anderen Stellen. Gelegenheit dazu bieten – vor geladenen Gästen – der Prinzenempfang der Sparkasse am 31. Januar, der Empfang der Kreispolizei am 6. Februar oder das Prinzenmahl am 7. Februar im Hotel Holiday Inn an der Anton-Kux-Straße. Dort werden auch Vertreter der Institutionen ihre Arbeit vorstellen, für die die Novesia in diesem Jahr sammelt.