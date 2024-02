Karneval in Neuss 2024 Ganz Holzheim feiert beim Rosenmontagszug

In Neuss und Grefrath ist die Session schon Geschichte, doch Holzheim hält die Fahne des Karneval-Brauchtums in Neuss weiter hoch. Wie in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf zog auch in Holzheim der Rosenmontagszug. Pünktlich um 11.11 Uhr lugten die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken – passend zum Jubiläumsumzug des Holzheimer Karnevalsvereins (HKV) „Blau Weiß Rot“, der in dieser Session 4x11 jähriges Bestehen feiert.