Rosenmontagszug : Mehr als 700 Karnevalisten in Holzheim trotzen dem Regen

Mehr als 700 Karnevalisten in Holzheim trotzen dem Regen

Holzheim Von Regen und kühlen Temperaturen ließen sich die Holzheimer Jecken am Rosenmontag nicht beeindrucken. Zwar schützten einige Gruppen ihre aufwendigen Kostüme mit Regenumhängen, ihre gute Laune ließen sich die Karnevalisten aber nicht nehmen.

Auch Gruppen aus anderen Stadtteilen schlossen sich den Holzheimern an. „Ich habe gestern noch lange telefoniert, um andere Gruppen einzuladen“, berichtete Zugleiter Michael Hilgers. Aus den geplanten sechs Großwagen wurden acht. Zu den 18 Fußgruppen kamen noch fünf hinzu.

Karneval in Wesel

Karneval in Wesel : Rosenmontag mit 45 Wagen und Gruppen: Zug wird wieder länger

Karneval in Kamp-Lintfort

Karneval in Kamp-Lintfort : Rosenmontagszug ist 700 Meter lang

Rosenmontagszug in Holzheim lässt die Narren jubeln

Karneval in Neuss 2019

Karneval in Neuss 2019 : Rosenmontagszug in Holzheim lässt die Narren jubeln

So auch die Gruppe „Strolche & Friends“. Sie holten in Holzheim den abgesagten Kappessonntagszug von Neuss nach. „Wir sind ersatzweise hier und gehen das erste Mal in Holzheim mit“, erzählten Dirk Hünerbein und Manfred Bräutigam von der Gruppe. Vorher seien sie jahrelang als Zuschauer zu Gast beim Holzheimer Rosenmontagszug gewesen. Die Mitglieder des „Neu(ß)-Grefrather Veedelszoch“ kamen verkleidet als Krümelmonster. Die Gruppe bestehe seit 2005, sagt Christiana Wolf. „Wir planen seit den Herbstferien den Rosenmontagszug“, erzählt ihre Begleiterin Bettina Klapper. Ihre Meinung zum Wetter: „Wir machen das Beste daraus.“