Karneval in Neuss – Das neue Sessionsmotto „Neusser feiern auf allen Wegen – 55 Jahre Konfettiregen“

Der neue Sessionsorden für den Karnevalsausschuss Neuss (KA) ist noch nicht einmal in Planung, doch der erste Ordensträger steht schon fest: Daniel Kreischer wird die Auszeichnung erhalten, denn von ihm stammt das nächste Sessionsmotto, das bei einem Publikumsvoting des Radiosenders NE-WS 89.4 von insgesamt rund 2800 abgegebenen Stimmen satte 39 Prozent erhielt. „Neusser feiern auf allen Wegen – 55 Jahre Konfettiregen“: wird Slogan des Dachverbandes von 24 Karnevalsvereinen und -gesellschaften in der kommenden Session sein. Am Aschermittwoch wurde es bekannt gegeben.