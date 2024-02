Altweiber mit tollen Kostümen und in bester Stimmung Die Jecken haben die Macht in Neuss übernommen

Das ließ sich die Menge nicht zwei Mal sagen. Ausgelassen tanzten, feierten und jubelten sie. Nur der Bürgermeister konnte sich in seinen Ketten kaum regen. Nach der Machtübernahme hatten die jecken Weiber Breuer gefesselt und in Handschellen gelegt. Doch er nahm es mit Humor: „Ich kann damit leben“, sagte er mit Blick auf die Auszeit, die er bis Aschermittwoch einlegen muss. So lange haben die Karnevalisten in Neuss das Sagen. „Sollen die Frauen mal zeigen, was sie auf die Beine stellen“, sagte Breuer mit einem Augenzwinkern.