Karneval 2024 im „InKult“ in Neuss Projekthelden gehen unter die Wagenbauer

Im Jugendzentrum „InKult“ am Berghäuschensweg feiert man die Feste wie sie fallen. Alle. Auch Karneval. Obwohl die wenigsten Jugendlichen aus derzeit 16 verschiedenen Kulturen, die das Haus täglich besuchen, mit diesem Brauchtum groß geworden sind oder es kennen. In dem Haus wird gebastelt, getanzt gefeiert, aber an den närrischen Tagen dieses Wochenendes wollen sich die Mitarbeiter dieser Einrichtung mit den Jugendlichen auch „ins Getümmel“ werfen und Veranstaltungen besuchen. Auch den Kappeszug, bei dem das InKult vielleicht demnächst nicht mehr nur Zaungast ist.