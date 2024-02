Session 2023/2024 in Neuss - Kindersitzungen und Umzüge Wo Familien Karneval feiern

Wem der Trubel auf dem Kappessonntagszug in der Innenstadt zu viel wird, könnte sich stattdessen den Tulpensonntagsumzug in Grefrath am 11. Februar ansehen: Der zieht um 14.11 Uhr an der Mehrzweckhalle los und ist besonders für Familien mit kleinen Kindern geeignet. Zum einen sind die Straßen dort relativ weitläufig: Es gibt wenig Gedränge und die Familien finden einen guten Platz, an dem die Kinder ungestört Kamelle einsammeln können. Außerdem wies Marcus Kivelitz letztes Jahr darauf hin, dass der Zug nicht so lange geht, so dass die Kleinen nicht stundenlang am Rand stehen müssen.