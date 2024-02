Närrischer Dorfabend in Grimlinghausen Drei Jubilare und eine nachträgliche Überraschung

Jeck, jecker, Jremlekuse: Am Samstagabend hieß es im Reuterhof an der Rheinuferstraße wieder einmal „Hippe Mäh". Ganz traditionell fand dort der närrische Dorfabend statt, der wie immer von der Vereinigung der Freunde der Heimat veranstaltet wurde. In bunten, kreativen Kostümen und mit bester Laune tummelten sich die Jecken schon vor Beginn der Veranstaltung an den Türen des Saals. Motto des Abends war: „Et is wie et is". Getreu dem ersten Artikel des „Rheinischen Grundgesetzes“.