Sessionsfinale in Neuss Prinzenführer Schiller nimmt den Abschied

Dieter Schiller, mit Ehefrau Marion in der Session 2002/03 selbst Prinzenpaar in Neuss, tauchte im „Fadenkreuz“ der KA-Talentscouts auf, als er 2012/13 persönlicher Adjutant von Prinz Toni II. (Weber) wurde. Weil in dieser Session der damals amtierende Prinzenführer aus gesundheitlichen Gründen öfters ausfiel und der Adjutant einsprang, war der KA überzeugt: Ein stellvertretender Prinzenführer muss her. Dieter Schiller war die erste Wahl und rückte 2015 in die Funktion des Prinzenführers auf. „Alles eher zufällig“, sagt er heute.