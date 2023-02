Karneval in Neuss-Grefrath Zuspruch beim Zug so groß wie vor der Pandemie

In Grefrath gab es dazu bisher auch umfassend Gelegenheit: Am Donnerstag fand zu Weiberfastnacht der Möhneball der Karnevalsfreunde statt, bei dem alle vier Tanzgarden des Stadtteils auftraten. Am Freitag konnten Jugendliche von zehn bis 16 Jahren in einer Jugenddisco ohne Eltern und Alkohol Karneval feiern, am Samstag fand in der Mehrzweckhalle an der Stephanusstraße der große Maskenball mit über 300 Gästen statt, zu dem sich auch vier der Zuggruppen bereits vorstellten.