Karneval in Neuss : Kostümturnen mit kleinem Umzug für Kinder

Neuss Die Turngemeinde (TG) Neuss möchte, dass Karneval für Kinder nicht wieder ganz ins Wasser fällt. Deshalb organisiert der Verein ein Kostümturnen mit kleinem Umzug – und einigen Überraschungen für Kids im Alter zwischen vier und sieben Jahren.

Wegen Corona mussten schon zahlreiche Veranstaltungen gestrichen werden. Aber wie schlimm ist es für Kinder, wenn lieb gewonnene Traditionen ersatzlos ausfallen? Diese Frage stellten sich die beiden Mütter und Jugendwarte der TG Neuss , Birgit Sonnenberg (sie hat drei inzwischen erwachsene Kinder) und Katharina Jager (vier Kinder im Alter zwischen vier und elf Jahre). Sie hatten schnell eine Antwort und organisierten mit den Übungsleitern und Gruppenhelfern der TG Neuss für Samstag, 26. Februar, 10 bis 12 Uhr, ein „Kostümturnen“ für Kinder zwischen vier und sieben Jahre in der Turnhalle an der Schorlemerstraße.

„Die Traurigkeit bei Kindern kommt häufiger vor, als uns bewusst ist“, meint Ingo Sonnenberg, Sprecher der TG Neuss. „Deshalb sollten wir für unseren Nachwuchs da sein, wann immer er uns braucht. Und die Jüngsten haben unter der Corona-Pandemie ganz schön zu leiden, so dass wir diese Idee aus der Eltern- Kind- und Kinderturnabteilung sofort aufnahmen und gemeinsam überlegten, wie wir den Kindern in diesen Zeiten ein paar Momente der Freude schenken können.“

Am 27. Februar ist Kappessonntag – in „normalen Zeiten“ wären Biggi und Ingo Sonnenberg selbst mit den „Pirates of Novesia“ auf dem Wagen beim großen Zoch durch Neuss unterwegs. Doch der fällt bekanntlich flach. Daher hat sich der Verein überlegt, wie man mit den TG-Kindern und ihren Freunden einen kleinen Umzug inklusive Sport gestalten kann. Gerade die Kids lieben das Verkleiden und Bewegung schließlich. „Dass der Umzug ausfällt, ist zwar traurig, aber noch lange kein Grund, Trübsal zu blasen. Die Kostüme müssen nämlich trotzdem nicht im Keller verstauben, sondern kommen nun beim Kostümturnen der TG Neuss zum Einsatz“, teilt der Verein mit.

Katharina Jager betont, dass sie sehr froh ist, dass die Unterstützung aus der eigenen Abteilung so groß sei, denn nur gemeinsam könne so ein Event kurzfristig organisiert werden. „Wir erwarten bis zu 40 Kinder“, so Birgit Sonnenberg, die die Organisation und Anmeldung in der Geschäftsstelle übernimmt. „Am Tag selbst wird der Einlass über die Anmeldung kontrolliert, und wir erwarten von den Eltern, dass nur Kinder zum Turnen gesandt werden, die nicht erkältet sind.“