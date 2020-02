Karneval in Neuss : Kappeszug wird am 29. März nachgeholt

Neuss Der wegen Sturmböen abgesagte Kappeszug wird am Sonntag, 29. März, nachgeholt. Die Stadt und Karnevalisten legen einen neuen Zugweg fest. Der Grefrather Umzug steht auf der Kippe.

Der Kappeszug startet auch beim zweiten Versuch um 13.11 Uhr an der Oberstraße vor dem Kreishaus. Von dort aber nimmt er einen gänzlich anderen Weg, weil die Zollstraße baustellenbedingt unpassierbar und gesperrt ist. Vom Kreishaus geht es jetzt geradeaus durch den ganzen Hauptstraßenzug – das war bisher die Schlussgerade – und links in die Kapitelstraße bis zum Hermannsplatz. Von dort aus, so skizziert Stadtpressesprecher Peter Fischer die verabredete Route, ziehen Gruppen und Wagen durch die Breite Straße bis zur Drususallee, auf dieser nach links bis zum Benno-Nussbaum-Baum-Platz und dort nach links in die Erftstraße. Der folgen die Karnevalisten bis diese in Höhe von Cafe-Heinemann auf die Niederstraße trifft. Dort geht es rechts erneut in den Hauptstraßenzug und auf diesem zurück bis zum Obertor. Die Strecke sei annähernd so lang wie üblich, sagt Beyen und so, dass sich Zuganfang und -ende nicht in die Quere kommen. Wichtig für die Polizei war, dass das Nadelöhr am Amtsgericht, wo die Sicherheitsbehörden immer einen besonders großen Aufwand treiben müssen, vom Zugweg ausgespart bleibt.