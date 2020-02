Karneval in Neuss : Prinzenpaar beim Talk auf dem blauen NGZ-Sofa

Karneval in Neuss

Neuss Ons Nüss Helau! Der „Talk auf dem blauen NGZ-Sofa“ der Neuß-Grevenbroicher Zeitung geht ins elfte Jahr. Passend zum närrischen Jubiläum stellt sich das Neusser Prinzenpaar am Dienstag, 18. Februar, den Fragen von Moderator Ludger Baten.

Dabei werden Bernd I. (Heck) und seine Novesia Conny I. (Breuer-Heck) unter anderem über ihre Begeisterung für die fünfte Jahreszeit, den anstehenden Start in den Straßenkarneval und ihre Vorfreude auf den Kappessonntagszug sprechen. Beginn des Talks auf dem blauen NGZ-Sofa ist um 19 Uhr im Restaurant Essenz im Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße 27. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei. Beim Talk auf dem blauen NGZ-Sofa kommen monatlich Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Kirche, Kunst, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft zu Wort.

Das Prinzenpaar der Stadt wird mit großem Gefolge in der „Bürger“ erwartet. Die Karnevalisten eint das Bestreben, die Sorgen des Alltags für ein paar Stunden hinter sich zu lassen und fröhlich und unbeschwert mit den Menschen zu feiern. Den Rahmen hierfür schafft in Neuss der Karnevalsausschuss als Dachverband der Karnevalsgesellschaften in der Quirinus-Stadt.