Nach Sturmabsage : Der abgesagte Kappeszug in Neuss soll nachgeholt werden

Neuss Keine gute Nachrichten für die Karnevalisten: Um kurz vor 12 Uhr musste der Umzug abgesagt werden. Die Jecken suchten sich ein trockenes Plätzchen und feierten trotzdem. Auch das Prinzenpaar machte das beste aus der Situation.

Seit sechs Uhr früh am Sonntag war um die Frage gerungen worden, ob der Zug zieht oder nicht. Alle bewegliche Aufbauten von den Wagen entfernt, die Ladung gesichert. An der neuen Halle begann auch pünktlich die Aufstellung der Wagen, denn, so Winni Jaspers von „Blau Rot Gold“, „sonst schaffen wir das nicht.“ Sogar eine Probefahrt mit einem einzelnen Wagen bis zur Bauerbahn, der ohne Zwischenfall gelang, wurde unternommen. Trotzdem entschieden Zugleitung und Stadtverwaltung dann doch, den Zug aus Sicherheitsgründen abzusagen. Auf der Furth war da schon ein Baum umgefallen, meldete die Feuerwehr, zudem gab es die Nachricht von einem losen Gerüst am Zugweg. „Man konnte gar nicht anders entscheiden“, sagt Ordnungsdezernent Holger Lachmann.