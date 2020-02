Karnevalsumzug in Neuss : 37 Treckerfahrer garantieren den Kappeszug

1976 machte der gebürtige Neusser Peter J. Möhlen den Führerschein, seit 1977 ist er Treckerfahrer im Kappeszug. Foto: Peter J. Möhlen

Neuss Zugleiter Ralf Dienel kann auf die Hilfe des Landwirte-Netzwerkes zählen. Peter Josef Möhlen ist einer der Dienstältesten.

Wenn Ralf Dienel selbst in den hektischen Tagen vor dem Kappessonntag gut schlafen kann, dann hat das einen Grund: die Treckerfahrer. Sie sind für den Zugleiter, der seit zwölf Jahren den Umzug organisiert, eine verlässliche Bank. Und einer zählt zu den besonders Verlässlichen: Peter Josef Möhlen aus Rommerkirchen, der 1977 zum ersten Mal im Kappeszug mitfuhr – und dabei geblieben ist. Nur einmal musste er verletzt passen, doch am Sonntag ist der als einer der Dienstältesten dabei. Als Nummer 28, mit dem Wagen der Heimatfreunde am „Haken“.

Möhlen gehört zu den Fahrern, die immer für den gleichen Verein antreten. Freundschaften sind so entstanden, die gepflegt werden und sich auch in gegenseitigen Einladungen ausdrücken, wie Dienel weiß. Ihm helfen darüber hinaus Josef Franken und Jürgen Krücken mit ihrem Landwirte-Netzwerk dabei, dass immer genug Fahrer bereit stehen. Für dieses Jahr hätte er sogar noch zehn in Reserve, sagt Dienel.

Warum die Fahrer – zu 80 Prozent sind es Landwirte – einen freien Sonntag für diesen Dienst opfern, weiß auch KA-Prädsident Jakob Beyen nicht. Seine Vermutung: Am Sonntag stehen den Bauern keine anderen beruflichen Verpflichtungen im Wege, zudem sei der Einsatz auch zeitlich überschaubar.

Lang sind die Tage für die 37 Fahrer, die in diesem Jahr für die Mottowagen eingeteilt werden, trotzdem. Erst recht dieses Mal, wo es schon um 8 Uhr an der neuen Wagenbauhalle in Büttgen los geht. „Wir wissen ja noch nicht, wie alles klappt“, sagt Dienel, der zum ersten Mal einen Auszug aller Wagen aus einer Halle und einen deutlich längeren Anfahrtsweg organisieren muss. Der führt von Kaarst aus über die Rheydter Straße nach Neuss und über Gielenstraße, Theodor-Heuss-Platz, Batteriestraße und Europadamm in einem großen Bogen um die Innenstadt herum zum Aufstellplatz an der Oberstraße. Das passiert auf Wunsch der Polizei in zwei Abteilungen. Frühestens um 18 Uhr werden die Wagen an der Halle zurück sein und abgekoppelt werden – da ist das von den Vereinen gezahlte Antrittsgeld dicke verdient.

Sonntag zieht Peter J. Möhlen mit seinem Schlepper einmal mehr den Wagen der Heimatfreunde. Foto: Peter J. Möhlen