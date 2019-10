Karneval in Neuss : Prinzenpaar unterzeichnet Gelöbnis

Neuss Bernd I. und Novesia Conny I. freuen sich auf die anstehende Session.

Gegengezeichnet wurde dieses wichtige Schriftstück vom Bürgermeister der Stadt Neuss, Reiner Breuer, und von Jakob Beyen, dem Präsidenten des Karnevalsausschusses Neuss. Zahlreiche Gäste hatten sich auf Einladung der Stadt im Foyer des Rathauses als Zeugen zu dieser Beurkundung eingefunden. Und erfuhren von Bürgermeister Breuer, was alles dazu gehört, um dem Sessionsmotto „Wir sind alle Nüsser“ gerecht zu werden. Dazu habe er eine Rechtsvorschrift zur Regelung der Anerkennung der Herkunft und Eigenschaft als Nüsser vom 11.11.1811 zu Rate gezogen. Die zweifelsfrei erkläre, dass sich in erster Linie Nüsser nennen darf, der im Lukas-Krankenhaus oder in Neuss geboren ist. Keinesfalls in Düsseldorf. Doch zum Nüsser könne jeder unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, Neigung oder Biersortenpräferenz anerkannt werden. Dazu sei Voraussetzung, Neusser Bürgerschütze oder Nüsser Röske zu sein, das Heimatlied mit den vier Strophen fehlerfrei singen zu können und den Frohsinn im Herzen zu haben. Und dies durch laute „Ons Nüss Helau“-Rufe, zielgerichtetes Kamelle-Werfen oder intensives Bützen unter Beweis zu stellen.