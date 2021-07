Karla Geismann aus Neuss : Die einzige Vorsitzende der Neusser CDU wird 90 Jahre alt

Karla Geismann war von 1989 bis 1991 CDU-Vorsitzende, Vorsitzender der Frauen-Union und 15 Jahre lang Stadtverordnete. Heute engagiert sich die 90-Jährige vor allem im Stadtarchiv – als „Ehren-Ehrenamtliche“. Foto: Stefan Büntig

Neuss Neun Vorsitzende zählt die CDU Neuss seit ihrer Gründung, und keiner hat sich weniger ins Amt gedrängt als Karla Geismann, die einzige Frau in dieser Riege. Ein Porträt.

Karla Geismann war damals Stadtverordnete und Vorsitzende des Schulausschusses und übernahm das Amt, weil sie am Samstag (10.Juli) vor genau 90 Jahren in eine Neusser Familie hinein geboren wurde, in der das Interesse an der Politik und die Bereitschaft zu verantwortlicher Mitgestaltung zwei Seiten der gleiche Medaille waren.

Sie konnte diese Haltung an ihre beiden Söhne weitergeben. Johannes Geismann stieg gar bis zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt auf. 90 Jahre wird Karla Geismann, doch für sie wird es kein „Dinner for one“ geben. Die ganze Familie wird nicht kommen, das wären zu viele, sagt sie mit Blick auf neun Enkel und sieben Urenkel. Aber Söhne und Schwiegertöchter werden erwartet – und vielleicht noch der ein oder andere Gratulant. CDU-Chef Jürgen Brautmeier hat geschrieben und einer „beeindruckenden Persönlichkeit“ gedankt, die „viel für die CDU aber auch für die Identität der Stadt getan hat“.

Stadtarchivar Jens Metzdorf schließt sich an. Er ist Geismanns letzter „Arbeitgeber“ und will ihr nach 17 Jahren, in denen Geismann rund 100.000 Bilder digitalisiert hat, die Würde einer „Ehren-Ehrenamtlichen“ antragen.

Karla Geismann wurde 1931 als Tochter von Gertrud Nießen, geborene Goder, und Eugen Nießen geboren, dem „Fürsorge- und Stadtarzt“ in Neuss. Die Kriegserfahrungen legten den Grundstein dafür, dass Geismann nach dem Krieg politisch nicht unbeteiligt bleiben konnte: Die Mutter – 1944 von der Gestapo wegen systemkritischer Äußerungen verhaften und vor dem Volksgerichtshof angeklagt. Der Vater – 1945 Leiter einer Sanitätsabteilung in Heidelberg und mit darum bemüht, die Stadt kampflos an die Amerikaner zu übergeben. Trotzdem dauerte es bis zu den Studentenunruhen der „68er“, dass sich Karla Geismann an eine Partei band. Der CDU.