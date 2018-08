Karl-Heinz Reuter übt Kritik an Plänen für das Neusser Südbad

Sprungtürme doch zu retten? : Bäderexperte kritisiert Südbadpläne

Experten widersprechen der Argumentation der Stadtwerke, dass es zum Abriss der Sprunganlage keine Alternative gibt. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Reuschenberg Der Abriss der Sprungtürme im Freibad ist unnötig. Diese Ansicht vertritt der Bäderarchitekt Karl-Heinz Reuter, der die Sanierungspläne für das Südbad öffentlich infrage stellt. Die beschäftigen den Aufsichtsrat Anfang September erneut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Der Abriss der Sprungtürme unnötig, die Kinder-Wasserwelt falsch platziert, das „Sanierungsvorhaben Südbad“ im Vergleich zu teuer, die ausgeschriebene Filteranlage zu klein dimensioniert und die Einbeziehung des Reuschenberger Sees in die Bäderlandschaft am Südpark am Ende wohl nicht machbar: Die Bewertung des Architekten Karl-Heinz Reuter lässt kaum ein gutes Haar an den Plänen der Stadtwerke-Tochter „Neusser Bäder und Eissporthalle“ (NBE) für das größte Bad im Stadtgebiet. Bevor sich der Aufsichtsrat der NBE am 8. September vermutlich abschließend mit den dann im Detail vorliegenden Plänen beschäftigt, macht Reuter seine Kritik nun öffentlich.

Die auf Nachfrage der NGZ dazu abgegebenen Stellungnahmen fallen höflich aus, doch lassen Verantwortliche wie der Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Knipprath durchblicken, dass eine Einmischung nicht erwünscht ist. „Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung ist die eine oder andere Idee anders, als das, was wir im Aufsichtsrat besprochen und beschlossen haben“, sagt Knipprath.

Info Bäderexperte mit 50 Jahren Berufserfahrung Name Karl-Heinz Reuter Geburt 19. Februar 1939 Wohnort Reuschenberg Beruf Architekt für Bäder Laufbahn Seit Mitte der 1960er Jahre beschäftigt er sich mit Bädern und gründete 1982 seine Firma „Planungsgruppe Bad“ (bis Januar 2018). Auszeichnungen Unter anderem ein internationaler Preis für das Kölner Aggrippinabad.

In der Tat wird Reuter von vielen zu den renommiertesten Experten in Sachen Bäderplanung gezählt. Mehr als 60 Frei- und Hallenbäder hat er in seiner 50-jährigen Laufbahn geplant. Mit weit über 100 Großbecken aus Edelstahl, die auf seiner Referenzliste stehen, gilt er als Experte für diese Technik, die auch im Freibad des Südbades Anwendung finden soll. Was die NBE vor seiner Haustür plant, lässt ihn aber nur den Kopf schütteln. „Viele der getroffenen Annahmen sind so nicht richtig.“



Neuss : Erste Entscheidungen zum Südbad

zurück

weiter

Das bestätigt – bei aller Zurückhaltung, weil ihm die erstellten Gutachten nicht vorliegen – auch Helmut Ständer, Gutachter und langjähriger Vorsitzender des Normenausschusses Sport- und Freizeitgerät, zumindest für die Sprunganlage. Die wurde in dieser Saison gesperrt und soll abgerissen werden, weil, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz bei Vorstellung der Südbad-Pläne im Mai darlegte, ein Gutachten zu dem Ergebnis kam, dass die Anlage nicht mehr den geltenden Normen entspricht. Das Becken sei demnach nicht tief genug, der Abstand zwischen den Sprungtürmen nicht ausreichend. Dass dem Becken in der Tiefe zwei Zentimeter fehlen, könne er nicht als Stilllegungsgrund bewerten, entgegnet Ständer. Weil die Norm kein Gesetz sei, könne die Sicherheit auch durch die andere Maßnahmen gewährleistet werden.

Das gilt nach Reuters Überzeugung auch für die nicht normgerechten Abstände zwischen den beiden äußeren Sprungtürmen und dem Beckenrand, die 10,4 beziehungsweise 9,5 Zentimeter betragen. Diese, so Reuter, „auf annähernd Null gehende Gefährdung“ könnte etwa durch Arretieren der Walzeneinstellungen an den Sprungbrettern beseitigt werden.