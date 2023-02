Karneval Neuss 2023 – Tipps für den Kappessonntagszug Wo den Neusser Jecken geholfen wird

Der Zugweg ist der gleiche wie in den Jahren zuvor. Aufstellung ist an der Oberstraße, Beginn um 13.11 Uhr am Kreishaus. Bereits ab 11 Uhr werden weite Teile der Innenstadt abgesperrt. Während des Zuges werden die von der City-Parkhaus GmbH bewirtschafteten Parkhäuser „Niedertor“ (Adolf-Flecken-Straße), „Tranktor“ (Europadamm/Hessenstraße) sowie „Rheintor“ (Rheinstraße) geöffnet sein. Die „Rathausgarage“ ist von 7 bis 2 Uhr geöffnet. Die Verkehrsregelung, so die City-Parkhaus GmbH, wird durch die Polizei so erfolgen, dass die Parkhäuser „Rheintor“ und „Tranktor“ durchgängig angefahren werden können. Die Anfahrt zu den Parkhäusern „Niedertor“ und „Rathausgarage“ wird während des Umzuges beeinträchtigt sein. Am Kappessonntag gilt in allen vier Parkhäusern ein einheitlicher Tarif von drei Euro.