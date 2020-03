Nachruf : Trauer um Cordt-Wilhelm Hegerfeldt

Neuss Fast 25 Jahre lang war Hegerfeldt Kantor der evangelischen Christuskirche. Er starb nun mit 83 Jahren.

Nur wenige Tage nach seinem 83. Geburtstag ist der langjährige Christuskirchenkantor Cordt-Wilhelm Hegerfeldt gestorben. Fast 25 Jahre lang war er für die Kirchenmusik der evangelischen Hauptkirche verantwortlich, mit der Uraufführung von Walter Stockmeier wurde er im Rahmen der Kirchenmusikwoche am 25. Juni 2000 verabschiedet. Überhaupt: die Kirchenmusikwoche. Mit Hegerfeldts Amtsantritt wurde die evangelische Kirche erst in diese integriert, so verwundert es auch nicht, dass er innerhalb dieser sein Abschiedskonzert gab. Zeit seines Lebens war Hegerfeldt der Christuskirche verbunden. Als es 2010 um die teure Renovierung der Kleuker-Orgel ging, engagierte sich der Kirchenmusikdirektor (den Titel verlieh ihm die evangelische Kirche im Rheinland schon 1993 für seine Verdienste) mit Benefizkonzerten. Und als die für rund 200.000 Euro renovierte Kleuker-Orgel 2011 zurückkehrte, konnte ihn das zu Recht mit Stolz erfüllen. Hegerfeldt wusste stets, was er kann und was er will, machte das auf eine verschmitzte und charmante Art deutlich, erzählte mit viel Humor von sich und seinem Musikleben, spielte manches Mal einen Erfolg herunter, von dem er aber genau wusste: Ohne mich wäre das nicht so gegangen.