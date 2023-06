Zum 104. Mal “Was gibt’s Neuss?“ Eine Plattform für aktuelle Nachrichten und neue Gesichter

Was gibt’s Neuss?“ wurde bei bestem Wetter zu einem Sommertreff in und vor der Kaffeerösterei Bazzar an der Hansastraße im Hafen. Mehr als 300 Gäste folgten der Einladung der Neuß-Grevenbroicher Zeitung – darunter viele Neue oder Altbekannte in neuen Funktionen. Neu ist Victoria Fonseka (29) in Neuss. Die charmante Eventmanagerin stammt von den Seychellen, wo ihre Familie in der Hotellerie- und Gastronomiebranche tätig ist. Sie kündigt an, das Restaurant vis-à-vis der Rösterei, unter dem Namen „Port Victoria“ wieder zu eröffnen. Es hatte sich als „Bohai“ über die Stadtgrenzen einen guten Namen gemacht, wurde aber vor zwei Jahren ein Opfer der Corona-Krise.