Kanalsanierung in Neuss : Zollstraße wird für den Verkehr gesperrt

Neuss Die Kanalsanierung in der Mühlenstraße macht die Schließung der wichtigen Ortsdurchfahrt nötig. Betroffen sind rund 14.000 Fahrzeuge täglich. Für sie werden weiträumige Umleitungsstrecken eingerichtet.

Die Infrastruktur Neuss (ISN) sperrt die Zollstraße zwischen Promenade und Oberstraße für den Durchgangsverkehr. Ab Aschermittwoch, 26. Februar, steht diese wichtige innerstädtische Verkehrsachse, auf der nach Angaben von Stadt-Sprecher Peter Fischer täglich 14.000 Fahrzeuge zu zählen sind, für mindestens acht Wochen nicht zur Verfügung. Seit Montag weisen LED-Tafeln an Landestheater und Friedrich-Ebert-Platz vorsorglich auf die zu erwartenden Einschränkungen hin. Diese treffen die Autofahrer zu einer Zeit, in der zum Beispiel mit der Bergheimer Straße eine weitere Ausfallstraße baustellenbedingt blockiert ist.

Hintergrund für die Sperrung sind die notwendigen Kanalsanierungen in der Mühlenstraße. Diese spielt zwar verkehrlich eine höchstens untergeordnete Rolle, entwässert aber in Richtung der Zollstraße. Deshalb fängt die Kanalsanierung damit an, die Anschlüsse an den dort liegenden großen Abwassersammler zu erneuern, bevor sich das Baugeschehen abschnittsweise durch die Mühlenstraße in Richtung Windmühlengasse verschiebt. Der letzte der fünf Bauabschnitte soll in 20 Monaten beendet sein. Stichtag ist laut „Baustellenradar“ des TMN der 31. Oktober 2021.