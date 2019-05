Straßen in Neuss : Kanalsanierung am Grüner Weg wird vorgezogen

Kanalsanierung am Grüner Weg wird vorgezogen

Straßen in Neuss

Gnadental Auch wenn die Politik drängelt: Der Grüne Weg wird vorerst nicht durchgängig zur Tempo-30-Zone.

Grund dafür ist der Umbau des angrenzenden Berghäuschensweg. Der wird im Zusammenhang mit Erschließung und Bebauung des Alexianerareals in Fahrtrichtung Kölner Straße um eine Spur verbreitert, damit es nicht zum Verkehrsinfarkt kommt, wenn auf dem ehemaligen Krankenhausgelände Hunderte Menschen neu siedeln.

Beide Straßen zeitgleich zu bearbeiten, gehe nicht, sagt Planungsdezernent Christoph Hölters. „Ich brauche die eine Straße, um in der Bauzeit den Verkehr der anderen Straße umzuleiten“, erklärt er den Zusammenhang. Weil aber vor einem Baubeginn am Berghäuschensweg dort mehr Versorgungsleitungen umgelegt werden müssen, als angenommen, verschiebt sich ein Baubeginn dort um etwa ein Jahr. Diese Vorarbeiten hätten keine Auswirkungen auf die Erschließung des Krankenhausgeländes selbst, sagt Hölters. Und sie stören auch den Verkehrsfluss auf dem Berghäuschensweg nicht. Denn diese Leitungen werden unter die Gehwege und Nebenanlagen gebaut.

In der Zwischenzeit bekommt der Grüne Weg einen größer dimensionierten Regen- und einen neuen Schmutzwasserkanal. Oberirdisch wird in diesem Zusammenhang die Haupterschließungsstraße so umgebaut, dass sie ihrer Funktion gerecht und das Tempo trotzdem durch Einbauten auf 30 gedrosselt werden kann.